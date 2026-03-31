Турция оценила риски энергетического кризиса на фоне ситуации в Ормузском проливе

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар не видит прямой угрозы энергоснабжения страны из-за обострения ситуации в Ормузском проливе.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что напряженность вокруг Ормузского пролива отразится на республике прежде всего в виде роста цен на энергоносители. Об этом министр сообщил в интервью телеканалу TV100.

"Ситуация с Ормузским проливом переходит в более проблемную фазу. С точки зрения энергобезопасности наша страна по-прежнему находится на прежнем уровне. На данный момент каких-либо проблем не наблюдается. Это связано с тем, что Турция не использует Ормузский пролив для транзита природного газа"

– Алпарслан Байрактар

Так же он уточнил, что через этот Ормузский пролив проходит лишь около 10 % всей закупаемой Турцией нефти. По его словам, такой показатель остается приемлемым для государства. Однако Байрактар подчеркнул, изменения ценовой динамики на мировом рынке неизбежно сказываются на турецкой экономике.

Напомним, что 11 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели переговоры в Исламабаде. Стороны не сумели найти компромисс по ключевым вопросам долгосрочного мира вследствие глубоких разногласий. После этой неудачи Центральное командование ВС США утвердило начало морской блокады Ирана на 13 апреля 2026 года.