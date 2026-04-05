Россия на четверть снизила поставки газа в Турцию

Россия в январе-феврале больше чем на четверть, на 27%, сократила трубопроводные поставки газа в Турцию, подсчитали аналитики на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Так, в феврале импорт российского газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" составил около 1,09 млрд кубометров, а в целом за первые два месяца года из России в Турцию было отправлено 3,8 млрд кубометров "голубого топлива", передает ТАСС.

Ранее глава энергетического ведомства страны Альпарслан Байрактар заявлял, что Турция продолжит импортировать газ из России, отметив, что у Анкары давние связи с Москвой в энергетической сфере и Россия не раз подтверждала свою как поставщика.

Напомним, ранее мы писали о том, что Турция намерена продлить на год действие контрактов с Россией по импорту газа, общий объем поставок по которым составляет 22 млрд кубометров. Эти планы подтвердил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

Несмотря на тенденцию к сокращению количества потребляемого российского газа, Турция остается одним из ключевых партнеров России в этой сфере: доля российского газа в газовом балансе страны составляет почти 40%.