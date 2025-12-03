Анкара продлевает на год газовые соглашения с Москвой

Турция продолжает энергетическое сотрудничество с Россией. Схема работы по газовым контрактам изменена: они будут перезаключены на год.

Турция намерена продлить на год действие контрактов с Россией по импорту газа, общий объем поставок по которым составляет 22 млрд куб м. Эти планы подтвердил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

Несмотря на тенденцию к сокращению количества потребляемого российского газа, Турция остается одним из ключевых партнеров России в этой сфере: доля российского газа в газовом балансе страны составляет почти 40%.

В конце текущего года завершается действие двух контрактов с российской компанией "Газпром".

"Поставки от "Газпрома" будут продолжены в следующем году. Но мы фокусируемся на более краткосрочных вариантах... например, на один год"

— Альпарслан Байрактар

Параллельно Анкара изучает возможность инвестирования в добычу газа на территории США. Турция также заключила долгосрочные соглашения на закупку американского СПГ, стремясь использовать выгодные условия ожидаемого роста мировых запасов сжиженного природного газа в среднесрочной перспективе.

Российский газ в Турции

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на значимость для Турции газового сотрудничества с Россией.

"Россия – крупнейший поставщик газа в Турцию. Причем турецкие компании не только используют российский газ для внутреннего потребления, но и перепродают его часть на Запад. Турецкие газовые трейдеры активно зарабатывают на этой схеме. К примеру, Болгария, с 2022 отказавшаяся от прямых контрактов с "Газпромом" из-за необходимости перейти на рублевую систему расчетов, по сей день закупает все те же самые объемы российского газа, но через посредников, и в первую очередь через турецких трейдеров", - прежде всего сказал он.

"Для Турции российский трубопроводный газ очень важен. Он идет по двум маршрутам – в восточную часть Турции по "Голубому потоку", а в западную часть по "Турецкому потоку". Российские поставки являются неким базисом для турецкой энергобезопасности, хоть она и довольно хорошо диверсифицирована: Турция закупает газ и у Азербайджана, и у Ирана, и завозит СПГ из других государств. При этом российские поставки наиболее выгодны Турции. Именно поэтому "Газпром" и занимает первое место по объему поставок газа в Турции – из-за выгодности российского предложения по уровню цен", - продолжил Игорь Юшков.

Переход на годичные контракты

Решение турецкого руководства продлить контракты по обоим трубопроводам на один год экономист объяснил ожиданием лучших ценовых условий. "Я думаю, Турция рассчитывает, что дальше будет возрастать конкуренция за счет того, что на рынок должны выйти новые объемы СПГ из США и Катара, а значит, перезаключая контракты на короткие сроки, можно получить более выгодные цены. При этом в любом долгосрочном контракте есть формула ценообразования: цена на газ не определяется один раз на весь год, а зависит от ряда рыночных показателей. Видимо, турецкое руководство ожидает, что ситуация на мировом рынке газа изменится довольно сильно", - сообщил он.

"Также это может быть первый сигнал об изменении топливно-энергетического баланса в Турции и дальше речь пойдет не только о российских поставках, а в целом о снижении потребности турецкого рынка в газовом импорте. Дело в том, что "Росатом" достраивает в Мерсине очень большую АЭС "Аккую" на 4 энергоблока, и Турция уже сейчас прогнозирует, что выработка энергии на этой станции снизит потребление газа в стране. Это будет означать, что для поставщиков газа турецкий рынок станет еще более конкурентным и Турция получит возможность выторговать себе более выгодные условия по контрактам на трубопроводный газ", - отметил Игорь Юшков.

Перспективы европейского эмбарго

Тем не менее, газовое сотрудничество России и Турции в ближайшие годы может не уменьшиться, а напротив, вырасти в преддверии введения в Евросоюзе полного запрета на российские энергоресурсы. "Когда и если будет введено эмбарго, Россия и Турция будут готова рассмотреть сценарий турецкого посредничества в продолжении поставок российского газа в Европу в обход санкций. Возможности для этого есть, технически Россия готова поставлять в Турцию практически любые объемы газа, что ограничено лишь пропускной способностью газопроводов. Кстати, "Голубой поток" не загружен на полную мощность, поэтому "Газпром" готов поставлять больше уже сейчас, необязательно дожидаться эмбарго", - указал экономист.

"При полном запрете импорта российского трубопроводного газа в страны Евросоюза может быть задействован тот же вариант, которые уже больше трех лет реализуется в продаже газа Болгарии через турецких трейдеров. Только он будет расширен на всех желающих продолжать закупки российского газа: "Газпром" поставляет газ турецким компаниям, а те перепродают его на территории Евросоюза. То же самое уже давно происходит с российскими нефтепродуктами: Турция покупает и перепродает российское дизельное топливо в больших объемах, лидируя с 2022 года по импорту наших нефтепродуктов", - обратил внимание он.

"Если перепродажа российского дизтоплива не считается реэкспортом (реэкспорт нефтепродуктов из РФ в ЕС запрещен), почему бы не реализовать ту же схему и с газом? Разумеется, это будет обсуждаться, если в Евросоюзе все-таки введут запрет на импорт российского трубопроводного газа", - заключил Игорь Юшков.