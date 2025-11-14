Евросоюз установил дедлайн запрета на газ из России

Страны Евросоюза и Европарламент согласовали поэтапный отказ от импорта российских энергоносителей, в частности российского газа: долгое время этот регламент был "камнем преткновения" при согласовании "дорожной карты" этого процесса.

Совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа, говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС, опубликованном сегодня.

Регламент является ключевым элементом "дорожной карты" по полному прекращению импорта российских энергоносителей.

"Регламент вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа (СПГ), так и трубопроводного газа из России, с полным запретом с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно"

- документ

Страны Содружества запретят импорт газа через шесть недель после вступления закона в силу, при этом сохранится переходный период для действующих контрактов: так, для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года, для долгосрочных контрактов на импорт СПГ - с 1 января 2027 года, а для долгосрочных контрактов на импорт трубопроводного газа - с 30 сентября 2027-го, если цель по заполнению хранилищ газом будет достигнута не позднее 1 ноября 2027 года.

Документ допускает импорт газа другого происхождения, однако требует подтверждения его происхождения как минимум за пять дней до ввоза и за неделю - для газа, импортируемого через пункт подключения Strandzha 1.

Законодатели договорились снизить административную нагрузку, отметив: процедура предварительного согласования не будет применяться к импорту из крупных стран-производителей, которые в 2024 году экспортировали в ЕС более 5 млрд кубометров природного газа, а также запрещают или ограничивают импорт российского газа, как и другого газа из стран, не имеющих инфраструктуры для его импорта.

Что делать России?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал перспективы запрета на российский газ с точки зрения действий России.

"В первую очередь надо сказать, что такого рода решения будут оспариваться в судах, потому как они вступают в противоречие с нормами, защищающими контрактные обязательства. Договор должен исполняться. Поэтому прежде всего российские поставщики газа в Европу будут защищать себя юридическим путем", - начал Александр Фролов.

"Россия уже расширяет поставки на другие направления, но в полной мере это нельзя считать подготовкой к прекращению поставок в Европу. Само по себе событие носит скорее негативный характер для российского газового экспорта. В страны Европейского Союза в текущем году будет поставлено до 40 млрд кубометров газа (скорее всего, порядка 38 млрд). Если к концу или второй половине 2027 года этот объем с европейского рынка уйдет, это лишит "Газпром" части доходов", - отметил экономист.

"К тому моменту, в начале 2027 года, заработает дальневосточный маршрут поставок в Китай, он предполагает транспортировку 12 млрд кубометров газа в год. В ближайшие годы (конкретные сроки не оговорены) по "Силе Сибири" должны увеличиться поставки на 6 млрд кубометров. То есть номинально китайское направление до конца 2020-х годов возьмет на себя более половины тех объемов, которые будут выпадать на европейском направлении, поскольку сложности есть с перенаправлением лишь трубопроводных поставок, а найти покупателей СПГ намного проще", - сообщил эксперт.

"Кроме того, у нас расширяются поставки в страны Средней Азии – Узбекистан и Казахстан будет импортировать наш газ. Однако в денежном выражении это принесет гораздо меньше выручки, потому что поставки в эти страны осуществляются в рамках более щадящих ценовых параметров, чем поставки в страны Европейского Союза. Также у нас есть перспективы развития на рынке Турции, так как у республики есть планы по повышению спроса на газ, а значит, она может покупать больше российского газа", - добавил Александр Фролов.

"При этом все эти поставки – часть естественного развития российского газового экспорта, а не контрмеры в преддверии европейского эмбарго. Даже если бы сейчас в страны ЕС поставлялись те же 150 млрд кубометров, что в 2021 году, то поставки в Китай, Турцию и Среднюю Азию все равно расширялись бы. Исходя из этого, единственным методом подготовки к эмбарго является проработка юридической защиты российских интересов. Возможно, европейские суды даже встанут на сторону "Газпрома". На это не так много шансов, но прецеденты за последние годы случались. Так что не все в этом плане потеряно", - ожидает заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Чего ожидает Европа?

Экономист обратил внимание, что эмбарго на российский газ укладывается не только в антироссийскую кампанию евроструктур, но и в политику энергоперехода по отказу европейских государств от углеводородных источников энергии в пользу "зеленой энергетики".

"Дать точную модель последствий такого шага ЕС очень сложно из-за массы переменных. Если предельно кратко, то надежность газоснабжения Европейского Союза сократится при том, что вероятность энергетических кризисов уже сейчас переходит в хроническую стадию. Речь не о том, что кризис будет постоянным, а о том, что они периодически будут возникать в Европе, подобно хроническому заболеванию: есть стадия, когда оно почти не проявляет себя, а есть стадия, когда в полной мере бьет по организму. Такая ситуация сейчас складывается для Европейского Союза", - сказал Александр Фролов.

"Проблема ЕС в том, что действующие власти в евроструктурах являются выразителями интереса вполне определенных финансово-промышленных кругов – тех, что не покупают российский газ. Любые инициативы по прекращению энергетического сотрудничества с Россией не создают для них проблем, но наносят удар по другим финансово-промышленным кругам в ЕС, которые хотели бы восстановления и развития отношений с РФ", - отметил он.

"Принимая решение об эмбарго, европейское руководство рассчитывало и, видимо, еще рассчитывает на естественное сокращение спроса на газ, прежде всего в энергетике – под давлением роста использования возобновляемых источников энергии и развития сегмента, отвечающего за энергоэффективность экономики. Они действительно ждут, что будет сокращаться спрос на газ, причем с динамикой 10-15 млрд кубометров газа в год. При такой динамике потребление газа в ЕС в 2027 году сократилось бы на тот объем, что сейчас импортируется из России. Торопливость европейских законодателей в определении дедлайнов эмбарго может быть связана с тем, что они увидели обратную тенденцию – спрос на газ в Европе восстанавливается", - сообщил эксперт.

"Восстановление спроса на газ идет преимущественно в промышленном сегменте и сегменте потребления населения. Ускорение отказа от российского газа может быть направлено на то, чтобы переломить эту тенденцию и вернуть Европу к тенденции снижения спроса на газ, соответствующей представлениям евроструктур о реализации политики "зеленого" энергоперехода. Кроме того, они исходят из того, что с 2026 года по 2028 год возникают предпосылки для кризиса перепроизводства на мировом рынке газа. Соответственно, снизятся цены и увеличится предложение, что мотивирует еврочиновников говорить странам, импортирующим российский газ сейчас: "Откажитесь от газа из РФ через 1,5-2 года, и на вас это никак не скажется"", - добавил Александр Фролов.

"В итоге решение эмбарго на российский газ оказывается направленным не только и не столько против России, сколько против европейских потребителей, которые, по мнению евроструктур, стали вести себя неправильно и увеличивают потребление газа, хотя власти ЕС настаивают, что они должны его сокращать. Здесь даже нет намерений заменить российский газ американским, как порой говорят у нас в СМИ. Есть план в принципе отказаться от ископаемого топлива к 2050 году. Отказ от российского газа будет стартом масштабной программы по декарбонизации – за счет потребителей, которые не входят в те круги, что стоят за еврочиновниками, принимающими решения по эмбарго", - заключил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Напомним, ранее мы писали о том, что профильный комитет Европейского парламента большинством голосов проголосовал за план поэтапного отказа от российских нефти и газа. Теперь законопроект ждет обсуждение еще в нескольких инстанциях.

Согласно документу, подписать новый контракт на поставки газа из России нельзя будет уже со следующего года. Краткосрочные контракты, которые действуют на данный момент, останутся в силе до середины июня будущего года, долгосрочные контракты – до 2027 года.

Что касается поставок нефти и нефтепродуктов из России в ЕС, то их предполагается остановить со следующего года.