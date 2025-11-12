Россия вошла в топ-3 стран по импорту газа в ЕС

Евросоюз за первые девять месяцев нынешнего года приобрел у России газа на сумму более чем 10 млрд евро. Доля РФ в общей стоимости импорта газа ЕС сейчас превышает 16%.

Россия по итогам первых девяти месяцев 2025 года занимает третье место в общей стоимости импорта газа Евросоюзом. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Доля РФ сейчас составляет 16,1%, передает ТАСС.

Согласно информации, с января по сентябрь ЕС приобрел у России газа на 10,6 млрд евро. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первое место на данный момент занимают Соединенные Штаты, чья доля составляет 29,5%. Брюссель закупил у Вашингтона газа на 19,4 млрд евро. На второй строчке располагается Алжир с долей 16,13% и поставками 10,6 млрд евро.

В топ-5 также входят Норвегия (12,3% и 8,1 млрд евро) и Великобритания (7% и 4,5 млрд).

Роль России в энергобезопасности Европы

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Россия продолжает обеспечивать существенную долю энергобезопасности Евросоюза.

"Если бы российских поставок не было, то на всю энергию, включая электричество, газ и прочие ресурсы, цены были бы выше. Именно поэтому Евросоюз пока не принял решение об ускоренном отказе от российских энергоресурсов и поставил определенный временной зазор, чтобы это решение окончательно претворить в жизнь – у него как минимум есть 2026 и 2027 годы. В этой ситуации при текущих ценах на энергию Европа продолжит импортировать российский трубопроводный газ", - прежде всего сказал он.

"Преимущественно российский газ по "Турецкому потоку" поставляется в Словакию и Венгрию, так же есть входящие поставки в Европейский Союз со стороны Балканского полуострова и поставки СПГ, изготавливаемого предприятием "Ямал СПГ", в основном в такие страны, как Испания, Франция и Бельгия. Во Франции и Бельгии он перемещается обратно в газообразную форму и по системе распределительных газопроводов может заходить в Германию. В статистике, естественно, как газ из России эти поставки уже не отмечаются", - сообщил Станислав Митрахович.

Ближайшие два года Еврокомиссия, инициировавшая отказ от российских энергоресурсов, рассчитывает потратить на расширение импорта СПГ в страны ЕС. "Европейская комиссия рассчитывает, что к 2028 году на рынок придут новые объемы американского СПГ. Сейчас в Америке и еще ряде стран готовятся несколько крупных заводов по сжижению природного газа. Порой бывают случаи переноса сроков запуска предприятий, но все-таки вероятность довольно высокая, что дополнительные объемы СПГ на европейском рынке действительно будут через два с лишним года", - отметил экономист.

"Но кроме того ЕК предлагает и другой способ решения проблемы, что делать без российских энергоресурсов – сократить производство энергоемкой продукции. Например, уменьшить число производимых в Европе турбин и других позиций машиностроения. Если вдруг газа будет не хватать, всегда можно предприятия заставить работать меньше. Конечно, это снизит конкурентоспособность европейской экономики, тем не менее цель отказа от российских энергоресурсов будет достигнута. Важно, что постепенное снижение относительной конкурентоспособности европейской промышленности будет давить на власти стран ЕС", - заключил Станислав Митрахович.