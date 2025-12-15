Ставрополье благоустроит дворы и детские площадки за 500 млн рублей

Детские площадки и придомовые территории на Ставрополье приведут в порядок в этом году. На работы по благоустройству будет направлено более 500 млн рублей.

В этом году в Ставропольском крае на благоустройство будет выделено свыше 500 млн рублей, информирует управление пресс-службы и информационной политики губернатора края Владимира Владимирова.

"В 2026 году на благоустройство общественных пространств планируется направить более 500 млн рублей. В том числе порядка 465 млн предусмотрено на обновление дворовых территорий многоквартирных домов, еще более 50 млн - на благоустройство детских площадок"

– пресс-служба

Комплексное улучшение среды для жизни будет проводиться в рамках краевой программы, направленной на развитие ЖКХ в Ставропольском крае. Реализация мер, направленных на благоустройство территорий проводится в регионе по поручению Владимира Владимирова.

Субсидии будут предоставляться муниципалитетам по результатам конкурсного отбора.