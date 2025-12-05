Самолет UTair не долетел до Москвы и вернулся в Дубай

Воздушное судно российской авиакомпании UTair, направлявшееся из Дубая в Москву, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.

Лайнер российского авиаперевозчика UTair, начавший рейс Дубай-Москва, почти сразу после вылета возвратился в аэропорт "Аль-Мактум", подробности рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В сообщении UTair уточняется, что самолет совершил успешную посадку. Она произошла в 18.37 по местному времени (17.37 мск).

"С пассажирами и членами экипажа все в порядке"

– UTair

Напомним, ранее в пресс-службе перевозчика рассказали, что лайнер, совершавший рейс Дубай-Москва, вернулся в аэропорт вылета в штатном режиме. В авиакомпании уточнили, что решение было принято из-за технических причин, в рамках стандартных процедур, причем исключительно в целях безопасности. В сообщении отмечается также, что безопасности полета ничего не угрожало.