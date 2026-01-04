Вестник Кавказа

В Иране казнили обвинеямого в шпионаже в пользу Израиля

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Разоблаченный агент израильской разведки был казнен в Иране. По данным следствия, Моссад пообещал мужчине миллион долларов.

В Иране вынесли смертный приговор в отношении Али Ардестани, который был признан судом ИРИ израильским шпионом, передает агентство Mizan. 

Согласно информации медиа, мужчина сотрудничал с Моссад, передавая разведчикам Израиля секретные сведения. Оплата за услуги приходила Ардестани в криптовалюте на цифровой кошелек. Следствие также установило, что казненный контактировал с сотрудниками израильских спецслужб внутри ИРИ. 

В качестве награды Моссад якобы пообещал Ардестани миллион долларов и британскую визу. 

Суд признал доводы обвинения убедительными и утвердил суровый приговор, который был приведен в исполнение.

