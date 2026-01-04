Бакинская и Азербайджанская епархия РПЦ получат 400 тыс манатов из бюджета АР

Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении финансовой поддержки религиозным организациям на территории Азербайджана.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев распорядился предоставить финансовую поддержку религиозным организациям. В частности, финансирование получит Бакинская и Азербайджанская епархия РПЦ, которой из госбюджета республики выделено 400 тыс манатов ($235 тыс).

Сообщается, что Управлению мусульман Кавказа будет предоставлено 3,5 млн. манатов, религиозная община горских евреев Баку получит 400 тыс манатов, Апостольская префектура Католической церкви в АР получит господдержку в районе 400 тыс манатов. Другие религиозные организации также получат финансирование в размере 400 тыс манатов.

Напомним, что президент страны Ильхам Алиев поздравил православных с Рождеством. Глава государства подчеркнул, что в АР царит атмосфера национально-духовной солидарности между различными народами и конфессиями.