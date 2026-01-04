Мехрибан Алиева поздравила православных Азербайджана с Рождеством

Рождество Христово празднуют сегодня православные верующие во всем мире. С важным праздником поздравила православных соотечественников Мехрибан Алиева.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила православных христиан республики с праздником – 7 января отмечается Рождество Христово.
"Выражаю солидарность со всеми молитвами и пожеланиями, вознесенными в праздник Рождества. Прошу Всевышнего ниспослать всем здоровье, нашему миру — благополучие!"
– Мехрибан Алиева
Ранее с праздником верующих поздравил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Он отметил, что в Азербайджане царит атмосфера национально-духовной солидарности между различными народами и конфессиями.