Мехрибан Алиева поздравила православных Азербайджана с Рождеством

© Фото: Азертадж
Рождество Христово празднуют сегодня православные верующие во всем мире. С важным праздником поздравила православных соотечественников Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила православных христиан республики с праздником – 7 января отмечается Рождество Христово.

"Выражаю солидарность со всеми молитвами и пожеланиями, вознесенными в праздник Рождества. Прошу Всевышнего ниспослать всем здоровье, нашему миру — благополучие!"

– Мехрибан Алиева

Ранее с праздником верующих поздравил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Он отметил, что в Азербайджане царит атмосфера национально-духовной солидарности между различными народами и конфессиями.

