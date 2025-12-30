Вестник Кавказа

Температурный рекорд установлен в Симферополе

© Фото: Екатерина Винник/ “Вестник Кавказа“
Воздух в Симферополе накануне прогрелся до рекордной отметки, однако на столицу Крыма уже надвигается серьезное похолодание.

Температура воздуха установила рекорд в Симферополе в последние дни, данные озвучили в Гидрометцентре Крыма.

"Днем 6 января (в Симферополе - ред.) был перекрыт абсолютный максимум на 0,2 градуса: предыдущий был 15,7 градуса в 1931 году, а теперь составил 15,9 градуса"

– синоптики

На следующий день, уточнили в Гидрометцентре, стало еще теплее: воздух днем прогрелся до 17,8 градуса – прежний рекорд, 15,6 градусов, был зафиксирован в 1994 году.

Далее, предупреждают синоптики, Крым ждет сильное похолодание. Температура упадет уже завтра, а в первый день выходных в регион придет холодный фронт, который принесет настоящую зиму. На протяжении недели столбики термометров не будут подниматься выше ноля ни ночью, ни днем. Кроме того, ожидаются сильные осадки, передает РИА Новости.

