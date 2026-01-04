Недельный траур объявлен в Венесуэле

Власти Венесуэлы на семь дней объявили траур в стране в связи с гибелью людей при захвате США президента Николаса Мадуро. Погибли десятки человек.

Каракас объявил траур на неделю в связи с гибелью десятков военных в ходе операции США в Венесуэле.

Траур на семь дней в республике объявила временно исполняющая обязанности президента Делси Родригес.

"Я приняла решение объявить семидневный траур в честь молодых мужчин и женщин, которые погибли, отдали свои жизни, защищая Венесуэлу, президента Николаса Мадуро"

– Делси Родригес

В ходе захвата американскими военными Николаса Мадуро погибли десятки человек. По данным правительства Кубы, где траур объявлен на два дня, были убиты 32 кубинских офицера. Они, по данным СМИ, были членами личной охраны президента Венесуэлы. Источники в США, пишет The Washington Post, информируют о большем числе жертв военной операции в Каракасе – погибли около 75 человек, в том числе венесуэльские и кубинские силовики, а также мирные жители.