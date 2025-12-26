Баку и Ереван обсуждают список интересующих стороны товаров – Пашинян

Азербайджан и Армения, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, в данный момент взаимно рассматривают списки товаров, которые им было бы выгодно покупать и продавать.

Власти Азербайджана и Армении проводят обсуждение перечня товаров, которые они могли бы продавать и приобретать друг у друга, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Армения и Азербайджан обмениваются списками товаров, в закупке и продаже которых заинтересованы"

– Никол Пашинян

По словам главы армянского правительства, процесс продолжается, о каких-либо подвижках общественности будет сообщено. Он уточнил также, что стороны уже обменялись предварительными списками, и сейчас они изучают предоставленные перечни.

Пашинян добавил, что армянское правительство не вынуждало частные компании закупать нефтепродукты из Азербайджана. Он указал, что власти только проинформировали о наличии такой возможности.

Кроме того, глава армянского правительства высказался относительно ситуации с проектом транспортного коридора "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP, Зангезурский коридор). Он рассказал, что в данный момент продолжаются "определенные рабочие процессы", и заверил, что демаркация армяно-азербайджанской границы будета продолжена "при удобном случае".

"Конечно, все произойдет и на земле, потому что для запуска коммуникаций и проекта TRIPP как минимум эти участки границы должны быть демаркированы"

– Никол Пашинян

Политик добавил, что в данный момент идут активные работы на земле, для них необходим тонкий подход, и стороны готовят документы, которые позволили бы учитывать эти тонкости.