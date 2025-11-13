Вестник Кавказа

FlyArystan снова будет летать из Алматы в Самарканд

Самарканд
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Казахстанская авиакомпания-лоукостер FlyArystan возобновит прямые рейсы из Алматы в Самарканд (Узбекистан). Уже известна цена билетов.

Бюджетный казахстанский авиаперевозчик FlyArystan (дочерняя компания Air Astana) снова будет совершать прямые перелеты из Алматы в Самарканд, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Ближайшей весной и осенью рейсы будут выполняться дважды в неделю. С такой частотой самолеты будут летать по указанному маршруту в период с 21 марта по 30 мая и с 1 сентября по 24 октября. Дни полетов – вторник и суббота.

Цена билета в одну сторону начинается от 34 тыс тенге ($67).

Напомним, что расстояние между Алматы и Самаркандом – 916 км. Примерно время в полете – 1 час 50 минут.

