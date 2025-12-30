Вестник Кавказа

Первое переселение в четыре села Агдеринского района пройдет завтра

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В пятницу состоится первое переселение в рамках программы "Великое возвращение" в четыре села Агдеринского района Азербайджана.

Завтра будет проведено первое переселение в села Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы и Чапар, расположенные в Агдеринском районе Азербайджана.

Оно стартует в 11:30 по бакинскому времени (10:30 мск).

В указанные села поедут вынужденные переселенцы, которые проживали в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах Азербайджана.

Напомним, что эти села были оккупированы в 1993 году, а освобождены в сентябре 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных ВС АР.

