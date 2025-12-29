В Карабахе и Восточном Зангезуре подключение к электричеству станет бесплатным в 2026 году

Важная мера поддержки возрождения Карабаха и Восточного Зангезура: подключение к электричеству станет бесплатным. Тарифный совет Азербайджана утвердил льготы для населения и бизнеса, которые начнут действовать с 2026 года.

Жители, возвращающиеся на освобожденные территории Азербайджана, смогут подключить свои дома к электричеству бесплатно. Соответствующий тарифный режим установил государственный Тарифный совет Азербайджана.

С 1 января 2026 года на территориях Карабаха и Восточного Зангезура вводятся льготные тарифы на подключение к электросетям. Такое решение принял Тарифный совет Азербайджана, учтя масштабные государственные инвестиции в восстановление инфраструктуры региона. Инициатива была внесена компанией "Азеришыг".

Меры поддержки коснутся разных групп:

население и малый бизнес: подключение станет полностью бесплатным;

дома с высоким потреблением и средний бизнес: предусмотрена существенная скидка в 65%;

крупный бизнес и энергетики: при подключении к более мощным сетям среднего напряжения получат право на бесплатное присоединение.

Власти рассчитывают, что льготы по подключению к электричеству станут драйвером для заселения регионов и развития предпринимательства, сделав инвестиции более выгодными и способствуя созданию новых рабочих мест.