Православные мира отмечают Рождество Христово

Сегодня, 7 января все православные христианские церкви мира празднуют Рождество Христово. С праздником верующих поздравили главы государств и церковные патриархи.

Православные христиане отмечают сегодня один из важнейших праздников – Рождество, праздник связан с приходом в мир Спасителя.

В ночь на 7 января в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве состоялось Великое повечерие и Божественная литургия, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он отметил, что Рождество Христово – праздник "надежды, мира и тихой радости"., напоминающим о "высоком христианском призвании быть светом миру и солью земли".

"Поздравляя всех с праздником Рождества, желаю вам, мои дорогие, крепости сил и неоскудевающей радости о родившемся Спасителе. Благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа"

– глава РПЦ

Президент РФ Владимир Путин с 2000 года посещает храмы в сочельник, на этот раз он присутствовал на рождественском богослужении в одном из храмов Московской области, вместе с ним на службе были военнослужащие и их семьи.

В своем поздравлении с Рождеством, которое опубликовано на сайте Кремля, глава государства отметил, что этот праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит людям надежду и радость приобщения к духовным традициям, которые передаются из поколения в поколение.

"С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи"

– Владимир Путин

Президент пожелал православным христианам успехов, здоровья и всего наилучшего.

С поздравлениями к православным общинам своих стран обратились также президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, составляют неотъемлемую часть нашего богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия"

– Александр Лукашенко

"Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей"

– Касым-Жомарт Токаев

"Православная община в Кыргызской Республике вносит значимый вклад в сохранение межконфессионального согласия, духовного богатства и культурного многообразия в нашем обществе. Искренне ценю вашу приверженность идеалам взаимопонимания, единства и созидания во имя общего будущего нашей страны"

– Садыр Жапаров

Ранее с Рождеством Христовым поздравил соотечественников президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Праздник Рождества олицетворяет такие высокие чувства, как обновление, чистота, милосердие и добродетель. В этот светлый день еще раз передаю всем вам праздничные поздравления"

– Ильхам Алиев

Рождество отмечается сегодня и в Грузии, где православное христианство исповедует свыше 80% населения.

Во всех православных храмах Грузии прошли торжественные богослужения, а днем 7 января в Тбилиси состоится традиционное торжественное шествие "Алило" – оно стартует в 14:00 от площади Первой Республики и завершится у кафедрального собора Самеба.

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил верующих с праздником и отметил большое значение христианства для грузинского народа.

"Провозглашение христианства государственной религией стало результатом той веры, которая была посеяна в нашем народе еще со времен апостолов, то есть с I века. <…> Сила грузинского народа опирается на единство христианских ценностей, духовный и гражданский порядок и на тот выбор, который наша страна сделала 1700 лет назад. Сохранение этих ценностей — это не только верность прошлому, но и главное условие нашего правильного ориентира в будущем"

– патриарх Илия II