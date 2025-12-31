С Рождеством 2026: открытки и поздравления, когда праздник, фильмы и гадания

Рождество Христово 2026 уже на пороге – когда праздник в России? Представляем самые красивые открытки и картинки, поздравления с Рождеством. Расскажем о празднике, гаданиях и рождественских фильмах

Наступает Рождество Христово – один из самых трогательных и любимых в России праздников. А еще это один из главных христианских праздников – он посвящен рождению Иисуса Христа.

Открытки с Рождеством

Интересно, что открытки – готовые напечатанные плотные карточки с фото или картинкой, а также с текстовым поздравлением, которые можно просто подписать и отправить адресату, не запечатывая в конверт ("открытые письма") – обязаны своим возникновением Рождеству: изначально открытки создавались для поздравления именно с этим праздником. Первые такие карточки появились в Европе в середине XIX века, в России их начали печатать в 1890-х. Быстро открытки стали способом поздравить не только с Рождеством, но и со многими другими праздниками.

В наши дни поздравить родных и близких также можно красивой открыткой – традиционной бумажной или электронной. Такие поздравительные картинки можно найти в интернете, на специальных ресурсах, или в посвященных Рождеству публикациях в СМИ. Скачать их обычно можно бесплатно.

Когда Рождество в России?

Дата, в которую празднуется Рождество Христово, не меняется год от года – это постоянный праздник.

Русская православная церковь отмечает Рождество 7 января. А вот католики празднуют Рождество 25 декабря. Откуда взялась эта разница?

Все дело в различии между календарями, то есть в старом и новом стиле летоисчисления. До конца XVI века его не было, так как все христиане – и в Европе, и в России – жили по юлианскому календарю. В 1582 году страны Европы перешли на григорианский календарь, в России он начал действовать только после революции 1917 года. К этому моменту разница между календарями составила 13 дней, и она продолжает увеличиваться. А вот Русская православная церковь и вовсе не перешла на новый стиль – в ней месяцы и дни по-прежнему отсчитываются по юлианскому календарю.

Поэтому разнятся и даты Рождества. Европейские страны, а также США, как уже говорилось выше, празднуют его 25 декабря, а Россия – на 13 дней позже, 7 января. Интересно, что через сто лет, в начале XXII века, разница между календарями достигнет 14 дней, и Рождество Христово будет выпадать на 8 января.

Поздравления с Рождеством

К красивой открытке на Рождество можно добавить и текстовое поздравление. Его, так же, как и открытку, можно найти в интернете, как в стихах, так и в прозе. А можно сочинить такое поздравление своими словами, в том числе вдохновившись другими образцами.

Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю, чтобы в этот теплый радостный праздник, когда вся семья собралась вместе, все беды и невзгоды покинули вас и никогда больше не возвращались! Мира и счастья, и чтобы любовь к Богу давала вам силы справиться с любыми испытаниями!

С Рождеством Христовым! Пусть в этот светлый праздник мир и покой царят в вашем доме! Пусть надежда никогда не покидает вас, а отчаяние и не показывается в округе! Пусть ангел-хранитель закрывает вас своими крылами от всех бед! Будьте счастливы!

Сегодня великий праздник – Рождество Христово! Поздравляю! Желаю, чтобы в вашей жизни все было тихо и мирно, чтобы дело ваше спорилось и ладилось! Пусть невзгоды обходят вас стороной! Будьте счастливы!

Рождественские фильмы

Рождество – праздник зимний, и не всегда погода способствует активному отдыху и прогулкам. Одним из способов провести время с семьей может стать совместный просмотр рождественских фильмов. Вот самые популярные из них:

"Рождество на двоих" – романтическая комедия, 2019;

"Гринч – похититель Рождества" – комедия, 2000;

"Рождественская история" – экранизация повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь", 2009;

"Рождественские хроники" – комедия, 2018;

"Рождество с неудачниками" – семейная комедия, 2004.

Гадания на Рождество

Старинная русская традиция – гадания на Рождество, а точнее вечером 6 января и в ночь на 7 января. Стоит отметить, что Церковь осуждает их. Однако традиция по-прежнему жива и пользуется популярностью.

Самые распространенные гадания – на суженого.

Наиболее простой вариант, не требующий никакой дополнительной подготовки, – выйти поздно вечером на улицу, подойти к прохожему и спросить, как его зовут. Что он ответит – так и будут звать жениха.

Можно, ложась спать в рождественскую ночь, съесть что-то соленое, например, соленый огурец или квашеную капусту. Перед сном надо сказать: "Суженый мой ряженый, дай мне воды!" Тогда во сне должен прийти мужчина с водой. Его внешность надо запомнить – это и есть будущий супруг.

Узнать не только о суженом, но и о том, что ожидает в будущем в целом, можно с помощью воска. Для этого надо в темной комнате поставить на стол чашу с водой, зажечь свечу, растопить воск и понемногу выливать его в воду. Воск будет застывать и принимать самые разные формы, по которым можно предположить, что ждет человека впереди.