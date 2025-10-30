”Новая Вифлеемская звезда” или соединение планет: какие сюрпризы готовит Рождество 2026?

На православное Рождество астрономы готовятся зафиксировать уникальное событие, которое уже успели окрестить ”новой Вифлеемской звездой”. Что произойдет в небе 7 января, как посмотреть на Вифлеемскую звезду и что такое явление значит с точки зрения астрологии - рассказываем в нашем материале.

Январь 2026 года будет интересным для тех, кто любит астрономию и увлекается загадками космоса. Не успели все прийти в себя после таинственного поведения межзвездного объекта 3i/atlas, как вселенная вновь дает повод задуматься о сути вещей.

”Вифлеемская звезда 2026” - что это такое?

В ночь на православное Рождество ( с 6 по 7 января) Венера и Марс, вторая и четвёртая планеты Солнечной системы, между которыми находится Земля, максимально близко подойдут друг к другу и к Солнцу: видимое расстояние или угловой диаметр между ними составит около одного градуса (для сравнения, угловой диаметр Луны и Солнца примерно половина градуса). Как сообщает российская Лаборатория солнечной астрономии, такое явление не просто редкое, а крайне редкое: в последний раз оно наблюдалось в июне 1968 года, а в следующий раз случится в июне 2267 года. Поскольку сближение планет будет происходить в том числе в Рождество, ученые назвали его ”Вифлеемской звездой”, а средства массовой информации, подхватив это название, окрестили его ”Новой Вифлеемской звездой”.

”Вифлеемская звезда 2026” - это парад планет?

Помимо Венеры и Марса, которые соединятся друг с другом и с Солнцем на самом близком расстоянии 6-8 января, с 18 по 29 января к ним присоединится Меркурий. Выстраивание планет на небе примерно на одной прямой иногда называют популярным (ненаучным) термином ”парад планет”, но в данном контексте он не подходит. Во-первых, парад планет - это выравнивание от четырёх планет, а в данном случае их всего три, плюс, звезда Солнце, а во-вторых, для такого сближения космических объектов есть свой термин: соединение. Мы наблюдаем соединение, в частности Солнца и Луны каждый месяц в момент новолуния.

Соединение Венеры и Марса - редкое событие?

Само по себе соединение Венеры и Марса не такое уж редкое событие: оно происходит раз в два-три года. А вот соединение Венеры и Марса с Солнцем, притом настолько близкое, это уже очень редкое событие, которое в последний раз случилось почти 60 лет назад. Соединение Венеры, Марса и Солнца на Рождество - фактически уникальное астрономическое явление, которое бывает раз в 20 тысяч лет. В прошлый раз, когда в небе 6-7 января соединились Венера, Марс и Солнце, даже не было такого понятия как Рождество, а на планете Земля был ледниковый период.

Возможно ли, что соединение Венеры и Марса и есть Вифлеемская звезда?

Соединение планет, на самом деле, могло быть той самой Вифлеемской звездой, заметив которую, волхвы-звездочёты отправились поклониться новому Царю Иудеи - Иисусу Христу. В пользу этой теории говорят следующие факты:

никто точно не знает, что такое Вифлеемская звезда. Согласно одной из гипотез, она действительно могла быть образована таким явлением, как соединение планет; волхвы добирались до младенца Христа как минимум несколько недель, а соединение планет как раз столько обычно и длится.

Однако соединение Венеры, Марса и Солнца древние волхвы две тысячи лет назад наблюдать никак не могли, поскольку из-за яркой звезды планет не видно. Если всё-таки Вифлеемская звезда и была соединением планет, а не кометой Галлея или, например, вспышкой сверхновой, то, скорее всего, речь идёт о соединении Венеры и Юпитера.

Можно ли увидеть Вифлеемскую звезду или ”новую Вифлеемскую звезду” в 2026 году?

К сожалению, ни Вифлеемскую звезду, ни ”новую Вифлеемскую звезду” или соединение планет в январском небе 2026 видно не будет. Сегодня Вифлеемская звезда - это, на самом деле, не какая-то конкретная звезда или астрономическое событие, а символ Рождества, поэтому на небе её найти нельзя. Обычно накануне Рождества, в Рождественский сочельник, верующие ждут в вечернем небе появления первой звезды: это может быть либо Сириус в созвездии Большого Пса, либо Капелла из Возничего.

Соединение Венеры и Марса тоже не удастся посмотреть, поскольку над горизонтом оно видно только днём, когда планеты в принципе невозможно разглядеть из-за света Солнца. А ночью и Венера, и Марс будут находиться ниже линии горизонта.

ВАЖНО: ни в коем случае нельзя пытаться разглядеть Венеру и Марс днем через бинокль или телескоп. При наведении оптических предметов на Солнце, можно получить серьёзную травму глаз или даже ослепнуть.

Что говорят астрологи про соединение планет?

В астрологии соединению планет уделяют особое внимание. Считается, что если человек был рожден в момент, когда в небе соединились планеты, это может определенным образом повлиять на его жизнь и характер. Соединение Солнца, Марса и Венеры, в частности, сулит богатство и роскошь, а также разумное поведение в сфере финансовых решений. Люди, рождённые в период такого соединения энергичные и волевые.

Само по себе соединение планет Марса и Венеры астрологи расценивают как хороший период для определения целей, решения насущных вопросов и активного личностного роста.