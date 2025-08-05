Межзвездный объект приближается к Земле: что это, где, последние новости, почему уникален?

Расскажем, что такое 3I/ATLAS, где объект находится сейчас, какова его траектория, скорость и размер, когда 3I/ATLAS приблизится к земле, может ли это быть инопланетный корабль, какие есть фотографии и почему объект уникален, а также как увидеть 3I/ATLAS из России.

Что такое 3I/ATLAS?

3I/ATLAS стал третьим подтвержденным объектом, прибывшим в Солнечную систему из межзвездного пространства. Само название раскрывает суть: цифра "3" значит то, что это уже третий такой известный объект, буква "I" означает "interstellar" (межзвездный), а "ATLAS" - это название системы телескопов, совершившей открытие. Ранее уже были открыты 1I/Оумуамуа (19.10.2017) и первая межзвездная комета “Геннадий Борисов” (30.08. 2019). Оба объекта уже покинули Солнечную систему.

Главное свидетельство внесолнечного происхождения 3I/ATLAS - гиперболическая орбита с рекордным эксцентриситетом примерно 6.15. Это значит, что объект движется слишком быстро, чтобы быть захваченным гравитацией Солнца. Он лишь пролетает через Солнечную систему, чтобы затем навсегда отправиться назад в межзвездное пространство.

После первоначального обнаружения астрономы нашли более ранние изображения 3I/ATLAS в архивах, что позволило точно рассчитать его траекторию. Наблюдения, проведенные на следующий день после открытия, доказали наличие комы (газовой оболочки) и хвоста, что окончательно классифицировало его как межзвездную комету.

Где находится 3I/ATLAS сейчас и какова его траектория?

На данный момент 3I/ATLAS достиг точки перигелия (максимального сближения с Солнцем) и теперь находится на расстоянии от него примерно 1.36 астрономических единиц (203,5 млн км), что внутри орбиты Марса. Траектория полета кометы гиперболическая, что означает ее межзвездное происхождение. При этом объект не связан гравитацией с Солнцем и после визита в нашу систему уже навсегда улетит в межзвездное пространство.

Когда 3I/ATLAS приблизится к Земле?

3.10.2025: объект пролетел вблизи Марса;

29.10.2025: достиг точки максимального сближения с Солнцем;

19.12.2025: произойдет максимальное сближение с Землей - расстояние 1.8 а.е. (270 млн км). Угрозы для нашей планеты нет;

Март 2026: ожидается сближение с Юпитером на пути из Солнечной системы.

Какова скорость и размеры 3I/ATLAS?

Наблюдения с "Хаббла" позволили установить, что диаметр ядра кометы составляет не менее 440 метров и не более 5.6 км. Некоторые оценки, основанные на других данных, указывают на возможный размер около 11.2 км. Комета демонстрирует высокую активность: диаметр ее комы достигает 26 400 км, а длина хвоста - не менее 25 тысяч км. Она движется с огромной скоростью - около 61 км/с (220 тысяч км/ч), которая увеличивается по мере приближения к Солнцу. Ученые также обнаружили, что комета неожиданно активно выделяет воду (в форме гидроксильного газа) на большом расстоянии от Солнца, где лед обычно не испаряется.

Что необычного в составе и поведении 3I/ATLAS?

Каждый межзвездный объект уникален и заставляет ученых пересматривать модели формирования планетных систем. 3I/ATLAS показала несколько интересных аномалий:

Необычный химический состав: в коме обнаружены выбросы цианида водорода и никеля при почти полном отсутствии железа, что контрастирует с составом известных комет Солнечной системы;

Зеленое свечение: в начале осени астрономы зафиксировали зеленое свечение вокруг кометы, причина которого до конца не ясна;

"Антихвост": наблюдалось явление, когда часть газопылевого потока была направлена в сторону Солнца, а не наоборот.

3I/ATLAS - инопланетный корабль?

Профессор Гарвардского университета Ави Леб выдвинул провокационную гипотезу о возможности искусственного происхождения объекта, аргументировав это тем, что:

Подозрительная траектория: орбита кометы почти точно совпадает с плоскостью эклиптики (вероятность случайности ~0.2%) и пролегает близко к нескольким планетам;

орбита кометы почти точно совпадает с плоскостью эклиптики (вероятность случайности ~0.2%) и пролегает близко к нескольким планетам; Скрытие за Солнцем : перигелий происходит, когда комета находится с противоположной от Земли стороны Солнца, что, по мнению Леба, могло бы скрыть возможный маневр;

: перигелий происходит, когда комета находится с противоположной от Земли стороны Солнца, что, по мнению Леба, могло бы скрыть возможный маневр; Аномалии: изначально высокая яркость и необычный состав также рассматриваются как потенциальные признаки технологического происхождения.

При этом большая часть астрономов, включая представителей NASA и ЕКА, считают эту гипотезу необоснованной. Они указывают, что все характеристики кометы - кома, хвост, состав - укладываются в рамки естественных явлений. Критики отмечают, что Леб использует статистические манипуляции. Официальная позиция научного сообщества состоит в том, что 3I/ATLAS - это естественная комета.

Есть ли снимки 3I/ATLAS?

Существует несколько реальных фото межзвездного объекта, полученных с помощью космических телескопов и наземных обсерваторий.

1 июля - телескоп ATLAS сделал первый снимок, по которому обнаружили и идентифицировали объект как межзвездный;

21 июля - снимок "Хаббл" показал каплевидное облако пыли, окружающее ядро;

6 августа - телескоп "Джеймс Уэбб" анализировал химический состав комы кометы;

7-15 августа - миссия SPHEREx собирала данные для изучения кометы в инфракрасном диапазоне;

3 октября - космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter получил изображение, на котором комета выглядит как нечеткая белая точка. Эта точка представляет собой кому, увидеть само ядро было невозможно, хвост кометы на этих снимках также не виден. Аппарат Mars Express также пытался заснять объект, но его снимки с короткой выдержкой не позволили обнаружить столь тусклый объект.

Как увидеть комету 3I/ATLAS?

Наблюдать 3I/ATLAS можно, но это потребует подготовки и терпения:

Благоприятный период - 30.10-17.11 2025 года;

Лучшее время суток - раннее утро, с 5:00 до 7:00 (Мск);

Направление - низко над юго-восточным горизонтом;

Видимость - очень слабая, необходим телескоп с диаметром объектива не менее 200-250 мм.

Основная сложность в том, что комета 3I/ATLAS обладает очень слабым блеском около +14.7 звездной величины. Для сравнения, самый слабый объект, видимый невооруженным глазом в идеально темном небе, имеет величину около +6. Поэтому комету будет видно лишь в телескопы. В ноябре 3I/ATLAS будет перемещаться по созвездию Девы. С 30.10 по 5.11 она будет проходить недалеко от яркой звезды Спика и Венеры, что может послужить хорошим ориентиром для ее поиска. В крупных населенных пунктах будет сильно мешать городская засветка. Поэтому лучше выехать за город и найти открытую площадку с максимально чистым юго-восточным горизонтом. Как вариант, можно присоединиться к одному из специализированных астрономических клубов.

Самостоятельно отслеживать путь кометы через Солнечную систему онлайн можно с помощью интерактивного приложения NASA "Eyes on the Solar System".

Что 3I/ATLAS может рассказать о Вселенной?

Изучение этого объекта имеет огромное научное значение. Просчитав ее траекторию назад, в межзвездное пространство, ученые предположили, что 3I/ATLAS, вероятно, была выброшена из так называемого "толстого диска" Млечного Пути. Это область, где находятся одни из самых древних звезд в нашей Галактике, чей возраст как раз и составляет 7-14 млрд лет. Это означает, что 3I/ATLAS является носителем информации о химическом составе и процессах, происходивших в другой звездной системе миллиарды лет назад. Его изучение помогает понять, насколько типичны условия для возникновения жизни во Вселенной, демонстрируя, что вода и органические молекулы встречаются и за пределами Солнечной системы.

Для наблюдений за кометой задействован целый флот космических аппаратов и телескопов. Среди них: