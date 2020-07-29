Инопланетяне прилетят в ноябре 2025?

На днях средства массовой информации захватила новость о том, что к Земле, возможно, летит космический корабль, а инопланетное вторжение начнется в ноябре-декабре 2025 года. Что стоит за слухами о скором контакте с внеземной цивилизацией, насколько они обоснованы и на самом ли деле к Земле летят инопланетяне - разбираемся в этом материале.

Что летит из космоса к Земле?

По состоянию на август 2025 года непосредственно к Земле никаких межзвездных объектов не приближается, чего нельзя сказать в целом о нашей Солнечной системе. Уникальный межзвездный объект 3I/ATLAS летит в направлении Солнца на скорости в 210 тысяч километров в час и, по оценкам астрономов, окажется ближе всего к светилу 30 октября. Большинство ученых уверено, что объект не представляет угрозы для Земли и пролетит мимо на расстоянии в 270 млн километров.

3I/ATLAS - что это такое?

3I/ATLAS - это астрономическое открытие, третий в своем роде межзвездный объект, зафиксированный с Земли за всю историю наблюдений за космосом. Объект, открытый 1 июля 2025 года, не вызвал особой сенсации, поскольку тогда ни о каком инопланетном вторжении речи не шло. ”Межзвёздный” в его названии означает, что он появился из-за пределов Солнечной системы. Определили это по его траектории, которая не привязана к орбите Солнца. На сегодняшний день о 3I/ATLAS известно следующее:

космический объект впервые был обнаружен с помощью Системы последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей или телескопа ATLAS, который находится в Чили;

размер объекта примерно 10 километров: он больше, чем 1й и 2й подобные объекты - Оумуамуа и Борисова;

астрономы предполагают, что межзвёздный объект 3I/ATLAS, скорее всего, комета, притом одна из самых старых: возможно, ей 7 миллиардов лет. Сказать точнее, комета это или нет, учёные смогут, когда объект приблизится к Солнцу и у него появится хвост из-за нагревания частиц льда, которыми он, вероятно, окружён;

скорость движения 3I/ATLAS составляет более 210 тысяч километров в час;

приблизившись к Солнцу на минимальное рассчитанное расстояние, межзвёздная комета начнёт покидать нашу Солнечную систему;

появился 3I/ATLAS из области толстого диска Млечного пути.

© Фото: Tony873004/Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Гарвард и инопалнетяне

О том, что к Земле, возможно, летят инопланетяне, в англоязычном сегменте интернета заговорили в середине июля, а в русскоязычном - в начале августа. Причина: появившаяся 16 июля публикация группы ученых, в числе которых профессор из Гарвардского университета, физик-теоретик Абрахам Лёб. Ави Лёб известен тем, что с 2017 года (когда был зафиксирован первый межзвёздный объект Оумуамуа) пытается доказать, что инопланетный корабль и даже, возможно, не один, находится в нашей Солнечной системе. Его теории и гипотезы в отношении внеземной жизни большинством представителей научного сообщества не принимаются, что не мешает ему продолжать свои исследования, которые находят отклик среди тех, кто ждёт, когда инопланетяне прилетят на Землю.

К нам летят инопланетяне?

Как ни странно, такая возможность хоть и маловероятна, но не исключена. Что такое объект 3I/ATLAS астрономы точно сказать не могут, при этом Ави Лёб в своей публикации приводит вполне обоснованные аргументы в пользу того, что неопознанный объект может быть инопланетного происхождения из-за его величины, угла по отношению к планетам, под которым он летит, огромной скорости и необычной траектории движения. Лёб предполагает, что объект вошел во внешнюю границу Солнечной системы около 8000 тысяч лет назад, а его цель, возможно, слежение за Землёй.

Несмотря на гипотезу о возможном приближении инопланетян, Лёб акцентирует внимание на том, что объект, скорее всего, всё-таки комета, правда, ученым еще предстоит научно обосновать это предположение.

Инопланетяне нападут на Землю в ноябре?

Инопланетное вторжение в ноябре 2025 года не более, чем одна из множества гипотез о будущем Земли. Лёб, сторонник теории о том, что межзвёздные объекты нечто большее, чем астероиды и кометы из других звёздных систем, не находит ни одобрения, ни поддержки среди других астрономов и физиков, однако он обращает внимание на довольно интересный факт, о котором стоит задуматься: что будет, если на Землю однажды действительно прилетят инопланетяне? По его мнению, намерения потенциальных инопланетян могут быть либо исключительно благими, и тогда бояться нечего, либо наоборот. Второй вариант, по мнению Лёба, вызывает опасения и требует принятия мер по предотвращению катастрофы.

Стивен Хокинг об инопланетянах

Как и Лёб сегодня, профессор и физик-теоретик Стивен Хокинг, описавший черные дыры, еще в 2010 году предупреждал, что визит инопланетян может обернуться катастрофой для человечества, сравнимой с той, что произошла с коренными американцами после того, как Колумб высадился на континенте. В 2016 году ученый подчеркнул, что однажды жители Земли могут получить сигнал из космоса, однако не стоит спешить на него отвечать, поскольку исход для нас может быть плачевным.