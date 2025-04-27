У Земли теперь две Луны?

В августе ученые из Гавайской обсерватории обнаружили новый объект в небе, который спустя два месяца начали называть второй Луной Земли. Что за новый спутник появился у нашей планеты, представляет ли он опасность и как можно его увидеть?

Что такое вторая Луна?

На самом деле, объект, который окрестили второй Луной, не Луна, а астероид PN7 2025. Такие астероиды как PN7 2025 гораздо меньше, чем Луна, поэтому их называют квазиспутниками или квазилунами Земли (приставка ”квази” означает ”мнимый”, ”ненастоящий”). В отличие от ”основной” Луны вторая Луна вращается не вокруг нашей планеты, а вокруг Солнца, но по очень похожей траектории, что и Земля, поэтому при наблюдении кажется, что квазилуна находится под воздействием нашего гравитационного поля.

Что известно о новом астероиде?

Астероид или квазиспутник Земли PN7 2025 - новое открытие и временная вторая Луна, которая будет составлять компанию нашей планете как минимум 60 лет.

PN7 2025 был открыт в начале августа астрономами на Гавайях;

что именно представляет собой новая квазилуна неизвестно: скорее всего, это каменистый объект, однако, чтобы сказать наверняка, нужны дополнительные исследования;

звёздный объект находится на расстоянии 4 млн километров от Земли, что примерно в 10 раз дальше, чем Луна;

какой именно размер у космического объекта, пока точно неизвестно: ученые предполагают, что примерно 18-36 метров в ширину;

PN7 кружит по такой же орбите, что и Земля, уже 60 лет, но увидеть его было невозможно из-за относительно небольших размеров, значительной удалённости и отсутствия достаточно мощных телескопов.

Как появилась вторая Луна?

Астероид PN7 2025 относится к группе астероидов, которая называется Арджуна. Такие астероиды считаются околоземными объектами, то есть их орбита близка к орбите Земли. Иногда астероиды из группы Арджуна, названной так по имени героя древнеиндийского эпоса ”Махабхарата”, приближаются к Земле, и тогда их называют временными спутниками или квазилунами. Если астероид попадает в гравитационное поле Земли, его классифицируют как мини-Луну. Первый подобный объект в космосе был обнаружен в 1991м году, а в 2024м году у Земли в последний на сегодняшний день раз появилась мини-Луна: астероид PT5 2024 был обнаружен в августе, и задержался на несколько месяцев, попав в наше гравитационное поле. Группа астероидов Арджуна считается вторичным поясом астероидов, который ближе всего находится к Земле - между Марсом и Юпитером.

Почему вторая Луна не останется навсегда?

Ученые предполагают, что квазилуна останется с нами примерно до 2083 года, а затем гравитационное поле Солнца изменит её траекторию. Не исключено, что PN7 2025 перестанет вращаться вокруг Солнца по схожей с нашей орбитой еще раньше.

Как посмотреть на вторую Луну?

Астероид 2025 PN7 невозможно увидеть невооруженным глазом, потому что он гораздо меньше, чем Луна и значительно дальше. Кроме того, он не светится. Понаблюдать за квазиспутником Земли можно только из обсерватории, где есть достаточно мощные для этого телескопы.

Насколько опасна новая квазилуна?

Квазилуна 2025 PN7 не представляет опасности для Земли: она не влияет ни на приливы, ни на гравитацию, ни на ежедневную жизнь нашей планеты. Между тем для учёных-астрономов она представляет интерес, поскольку может оказаться ценным источником знаний об эволюции Солнечной системы.

Что говорит НАСА о второй Луне?

В соцсетях распространяется информация о том, что НАСА подтвердила появление второй Луны, однако это не совсем так. В настоящий момент многие структуры НАСА не функционируют из-за продолжающегося шатдауна в США. Обнаруженный астероид PN7 2025 всё еще считается квазиспутником, которых у Земли сегодня семь.