Запретить перевозку российского СПГ в другие страны хочет Лондон

Власти Великобритании решили запретить оказывать морские услуги юрлицам при перевозки российского СПГ. Это затронет все услуги, в том числе страхование.

Ожидается, что запрет будет введен уже в следующем году в координации с другими странами Европы.

"Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг, включая страхование и перевозку по воде, для экспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны"

Напомним, в начале 2023 года правительство Соединенного Королевства ввело запрет на импорт российского СПГ.