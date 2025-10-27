Вестник Кавказа

Запретить перевозку российского СПГ в другие страны хочет Лондон

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Великобритании решили запретить оказывать морские услуги юрлицам при перевозки российского СПГ. Это затронет все услуги, в том числе страхование.

Великобритания собирается запретить использование британских морских услуг для перевозки российского СПГ в третьи страны.

Ожидается, что запрет будет введен уже в следующем году в координации с другими странами Европы.

"Великобритания намерена запретить использование британских морских услуг, включая страхование и перевозку по воде, для экспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны"

– газета Independent

Напомним, в начале 2023 года правительство Соединенного Королевства ввело запрет на импорт российского СПГ.

