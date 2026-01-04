Вина лежит на мне – Масуд Пезешкиан

Президент Ирана Пезешкиана заявил, что в накопившихся социально-экономических проблемах страны, ставших причиной массовых протестов, виновата власть, а не население. Пезешкиан взял ответственность за ошибки управления на себя.

"Я считаю, что вина лежит на мне. Вина лежит на нас. Тот студент, тот работник, те люди — они не виноваты. Следовательно, мы должны исправить нашу работу. Моя обязанность — быть слугой народа, а ваша — решать проблемы людей, а не добавлять новые к уже существующим"

– Масуд Пезешкиан

Ранее власти страны анонсировали запуск госпрограммы поддержки населения. В рамках первого этапа планируется финансовая поддержка жителей страны: Тегеран намерен раздать по 10 млн риалов 80 млн жителям Ирана.