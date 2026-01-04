Вестник Кавказа

Вина лежит на мне – Масуд Пезешкиан

Президент Ирана Пезешкиана заявил, что в накопившихся социально-экономических проблемах страны, ставших причиной массовых протестов, виновата власть, а не население. Пезешкиан взял ответственность за ошибки управления на себя.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан высказался о происходящем в стране. По словам Пезешкиана, в проблемах, которые привели к массовым протестам в ИРИ, виноваты власти. Президент Ирана взял ответственность за события последних двух недель на себя, передают СМИ. 

"Я считаю, что вина лежит на мне. Вина лежит на нас. Тот студент, тот работник, те люди — они не виноваты. Следовательно, мы должны исправить нашу работу. Моя обязанность — быть слугой народа, а ваша — решать проблемы людей, а не добавлять новые к уже существующим"

Ранее власти страны анонсировали запуск госпрограммы поддержки населения. В рамках первого этапа планируется финансовая поддержка жителей страны: Тегеран намерен раздать по 10 млн риалов 80 млн жителям Ирана.

