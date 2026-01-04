Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

Глава американского Госдепа поздравил главу внешнеполитического ведомства России с Рождеством Христовым, рассказала Захарова.
Госсекретарь США Марко Рубио передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову поздравления по случаю Рождества Христова, об этом поведала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством"
– Мария Захарова
Православные верующие отмечают Рождество 7 января, у католиков и протестантов этот религиозный христианский праздник отмечается на две недели раньше – 25 декабря. Разница в датах связана с календарями – григорианским и юлианским.