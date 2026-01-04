Вестник Кавказа

Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава американского Госдепа поздравил главу внешнеполитического ведомства России с Рождеством Христовым, рассказала Захарова.

Госсекретарь США Марко Рубио передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову поздравления по случаю Рождества Христова, об этом поведала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством"

– Мария Захарова

Православные верующие отмечают Рождество 7 января, у католиков и протестантов этот религиозный христианский праздник отмечается на две недели раньше – 25 декабря. Разница в датах связана с календарями – григорианским и юлианским.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
240 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.