Российско-иранские расчеты автоматически адаптируют к деноминации риала

Врио торгпреда России в Иране Алексей Ефимов рассказал, что деноминация иранской валюты риала в целом не отразится на расчетах между РФ и ИРИ.

Процесс деноминации иранского риала не скажется на расчетах между Россией и Исламской Республикой, рассказал врио торгового представителя РФ в ИРИ Алексей Ефимов.

"Когда деноминация перейдет в практическую фазу, расчеты автоматически будут адаптированы через банковские и платежные системы путем пересчета номиналов без изменения экономической сути сделок"

– Алексей Ефимов

Врио торгпреда уточнил, что деноминация риала представляет собой внутреннюю финансово-техническую меру, основная задача которой – упрощение расчетов и бухучета в Иране. Ключевые экономические параметры внутри Ирана при этом не меняются: остается прежней покупательная способность, никак не меняются стоимость контрактов либо обязательства сторон.

Он подчеркнул, что банковские операции и российско-иранская торговля также не ощутят на себе изменений, передает РИА Новости.

"Все действующие контракты, клиринговые механизмы и банковские соглашения продолжают работать в прежнем режиме, в тех единицах учета, которые в них зафиксированы"

– Алексей Ефимов