Деноминация стартовала в Иране

В Иране с сегодняшнего дня начался процесс деноминации национальной валюты. У риала "убирают" четыре ноля.

Национальная валюта Ирана, начиная с сегодняшнего дня, подвергается деноминации – вступили в силу соответствующие поправки к закону о Центробанке. О старте деноминации президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан уведомил регулятор, издав соответствующий указ. Подробности рассказали в пресс-службе администрации президента.

"В целях реализации статьи 123 Конституции Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан уведомил Центральный банк о вступлении в силу поправки к пункту (а) статьи 58 Закона о Центробанке (о деноминации национальной валюты - ред.)"

– пресс-служба

Ранее эти поправки утвердили парламент (Меджлисом) и Совет стражей конституции ИРИ.

Один новый риал в рамках реформы будет равен 10 тыс "старых". Таким образом, у всех денежных сумм исчезают с округлением четыре последние цифры.

Кроме того, вводится еще одна денежная единица – кран. Такие деньги уже использовались в Иране в XIX и первой трети XX веков. Новый риал равен 100 кранам.

Переходный период при деноминации составляет три года. В это время будут использоваться как старые, так и новые деньги.