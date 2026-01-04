В Сочи ожидается шторм 8 января

Синоптики прогнозируют шторм и сильный ветер 8 января в Сочи. Ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Ухудшение погодных условий прогнозируется в Сочи 8 января. Жителям и гостям курортного города стоит приготовиться к сильному ветру до 15-18 метров в секунду, а также шторму в четыре балла, информирует администрация города.

"В Сочи прогнозируются усиление ветра и шторм. В соответствии с предупреждением метеорологов завтра, 8 января 2026 года, на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду"

– администрация Сочи

Согласно прогнозам синоптиков, высота волн составит до 1,5 м. Власти Сочи дали распоряжение коммунальным службам работать в усиленном режиме, для контроля за ситуацией в городе создан оперштаб. Жителям города не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.