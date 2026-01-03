Валютные резервы Грузии выросли на $342 млн за год

Грузия увеличила валютные резервы до $6 млрд. Рост за год составил около 6%.

Нацбанк Грузии нарастил валютные резервы до $6,16 млрд к началу года, информирует пресс-служба финансового регулятора.

Согласно подсчету аналитиков финансового регулятора, запасы иностранной валюты выросли на $342 млн за прошедший год или почти на 6%.

Сообщается, что Нацбанк страны в течение девяти месяцев приобретал иностранную валюту. Общий объем закупок превысил $2 млрд.

Согласно информации финрегулятора, свыше 16% резервов относятся к золотым запасам. Страна владеет драгметаллом на сумму в $1 млрд.

Ранее глава экономического ведомства страны Вахтанг Цинцадзе заявил, что Грузия планирует стать мировым лидером по росту экономики к 2030 году.