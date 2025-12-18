Кубань потеряла больше всего туристов в 2025 году – АТОР

В АТОР подвели итоги развития внутреннего туризма в России за 2025 год – регионом, показавшим самое серьезное падение туристического потока, стал Краснодарский край.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, какой регион РФ претерпел самое крупное падение потока туристов в прошлом году.

По ее словам, за минувший год сильнее всего пострадал Краснодарский край, потеряв 15% туристов, в основном в результате экологической катастрофы в Анапе.

"Анапа в 2024 году приняла 5,5 млн туристов, а в 2025 году – только около 2 млн"

– Майя Ломидзе

Глава АТОР назвала и лидеров по приросту туристического потока – первую строчку в этом списке занял Крым, куда приехало почти на 67% больше туристов, чем в 2024 году, пишет ТАСС.

Ломидзе добавила, что рост турпотока наблюдался и в республиках Северного Кавказа, а также в Санкт-Петербурге (увеличение потока туристов на 7%) и Калининградской области (+5%). Кроме того, растет популярность Москвы и Московской области (+4%).