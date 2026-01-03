Фестиваль "Мандарин" стартовал в Абхазии

Сегодня в абхазской столице открылся фестиваль "Мандарин". Он будет принимать гостей до 10 января.

В Сухуме 6 января стартовал зимний фестиваль "Мандарин", мероприятие проводится в Абхазии во второй раз.

Праздник начался на площади Багапш. "Мандарин" стартовал с гастрономической программы. Гостей фестиваля уже угостили хачапуром длиной два метра, предложили загадать желание и разместить его на специальном табло, удивили приготовленным на вертеле буйволом.

Также на площади сегодня проходит специальная программа для детей, а вечером состоится яркой фаер-шоу.

В программе фестиваля ярмарка, фуд-корт, выставка местной сельхозпродукции, мастер-классы, конкурсы, выступления и многое другое.

В последний день фестиваля туристов ждет сладкий сюрприз – 50-метровый торт с цитрусовой начинкой, приготовленный местными кондитерами.