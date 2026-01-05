Ливан недостаточно работает над разоружением "Хезболлы" – Израиль

Усилий, которые предпринимаются властями Ливана для разоружения военного крыла "Хезболлы", недостаточно, говорится в заявлении канцелярии Биньямина Нетаньяху.

Власти Израиля сочли недостаточными шаги Бейрута в рамках разоружения военного крыла организации "Хезболла", соответствующее сообщение распространила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Усилия, предпринимаемые в этом направлении ливанским правительством и ливанскими вооруженными силами, являются обнадеживающим началом, но их далеко не достаточно"

– канцелярия Нетаньяху

В заявлении ведомства говорится, что о недостаточности действий Бейрута говорят, в частности, предпринимаемые "Хезболлой" попытки перевооружиться и заново отстроить "террористическую инфраструктуру при поддержке Ирана".

В канцелярии Нетаньяху отметили, что, как следует из соглашения о прекращении огня, которое ранее было подписано с Ливаном при американском посредничестве, "Хезболла" должна быть полностью разоружена, – реализация этого положения имеет огромное значение для безопасности как Израиля, так и будущего Ливана.