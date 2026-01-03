Международный форум "Путешествуй" примет участников со всей России

Стартовал прием заявок на форум "Путешествуй!", участие подтвердили уже 76 регионов РФ, а также ряд иностранных государств, поведал Чернышенко.

Летом 2026 года в международном туристическом форуме "Путешествуй!" будут принимать участие 76 российских регионов и ряд других государств, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Мероприятия будет проходить в Москве на ВДНХ 10-14 июня.

"В 2025 году свои туристические преимущества на нем представить все 89 субъектов России и 32 страны мира. Участие в форуме этого года уже подтвердили 76 регионов России, а также несколько иностранных государств. Регистрация продолжается"

– Дмитрий Чернышенко

Он уточнил, что участвовать в форуме намерены Абхазия, Узбекистан, Венесуэла. Интерес также проявляют Китай, Индия и другие государства.

На форуме в Москве будут представлены широкие туристические возможности России.