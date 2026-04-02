Россия, Турция и Венгрия вместе защитят "Турецкий поток"

Россия, Турция и Венгрия совместно усилят защиту газопровода "Турецкий поток", такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Уточняется, что заявление было сделано в ходе заседания Совета обороны Венгрии, организованного по причине попытки повреждения газопровода на сербском участке.
Как уточнил Сийярто, российская, турецкая и сербская стороны направят усилия по защите газопровода от возможных угроз со стороны Украины.
По словам главы МИД Венгрии, по этому вопросу он уже созвонился с министром энергетики Турции и первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.
"Мы условились, что трубопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо, поскольку нападения на него становятся все более частыми"
– Петер Сийярто
Как отметил глава МИД, каждая из сторон намерена внести "свой вклад и примет решительные меры для защиты трубопровода "Турецкий поток" по всей Европе".