Галибаф уходит в отставку – СМИ

Иранские СМИ сообщают об отставке руководителя переговорной группы с США Мохаммада Багера Галибафа, выступающего за диалог с Вашингтоном. Его место может занять Саид Джалили.

Спикер парламента Ирана, руководитель переговорной группы по урегулированию отношений с Соединенными Штатами Мохаммад Багер Галибаф подал в отставку. Об этом пишут 24 апреля иранские средства массовой информации.

По данным Iran International, данное решение принято из-за внутренних разногласий.

Согласно предварительным данным, Галибафа вынудили подать в отставку после того, как он попытался включить ядерный вопрос в повестку переговоров с США.

Вместо него переговорную группу могут возглавить член Совета национальной безопасности Саид Джалили или глава МИД Аббас Аракчи.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп написал на своих страницах в социальных сетях, что в Иране идет "внутренняя борьба между сторонниками жесткой линии, которые терпят поражение на поле боя, и умеренными".

Ранее на этой неделе сообщалось, что Мохаммад Багер Галибаф на встрече с советниками обрушился с критикой на противников переговоров с США. Он отмечал, что лица, выступающие против переговоров, могут своими действиями спровоцировать разрушение страны. По словам спикера парламента, в число этих людей входят сторонник жесткой линии Саид Джалали и парламентарий Амирхоссейн Сабети.