Трамп анонсировал сделку между Ираном и США в воскресенье

Дональд Трамп заявил о заключении сделки между Ираном и США в воскресенье. По словам Трампа, ожидается деблокирование Ормузского пролива.
Лидер США Дональд Трамп анонсировал сделку между Тегераном и Вашингтоном в течение суток. По словам Трампа, сделка между сторонами будет заключена в воскресенье.
Как отметил Трамп, подписание сделки разблокирует Ормузский пролив.
"Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех"
– Дональд Трамп
Лидер США подчеркнул, заключение сделки закроет для Ирана доступ к ядерному оружию.
Ранее власти Ирана опровергли информацию о заключении сделки с США 14 июня. Кроме того, Тегеран опровергает присутствие в тексте соглашения положений о ядерной программе ИРИ.