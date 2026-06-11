Вестник Кавказа

Трамп анонсировал сделку между Ираном и США в воскресенье

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп заявил о заключении сделки между Ираном и США в воскресенье. По словам Трампа, ожидается деблокирование Ормузского пролива.

Лидер США Дональд Трамп анонсировал сделку между Тегераном и Вашингтоном в течение суток. По словам Трампа, сделка между сторонами будет заключена в воскресенье. 

Как отметил Трамп, подписание сделки разблокирует Ормузский пролив. 

"Незамедлительно после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех"

– Дональд Трамп 

Лидер США подчеркнул, заключение сделки закроет для Ирана доступ к ядерному оружию. 

Ранее власти Ирана опровергли информацию о заключении сделки с США 14 июня. Кроме того, Тегеран опровергает присутствие в тексте соглашения положений о ядерной программе ИРИ.

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