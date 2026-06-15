Израиль отказался от массированного удара по Ирану – СМИ

В Израиле рассказали об отмене массированного авиаудара ВВС страны по целям в Иране. По данным местных СМИ, атака должна была состояться в ходе недавней эскалации между Израилем и Ираном, произошедшей 7-8 июня.

Израиль на прошлой неделе собирался нанести массированный авиаудар по сотням целей в Иране, однако в последний момент отказался от этой идеи. Об этом следует из письма, которое написал командующий ВВС Израиля Омер Тишлер личному составу.

Выдержки из письма, в котором, в частности, говорится о недавней эскалации между Израилем и Ливаном, приводит портал Ynet.

"На прошлой неделе, после удара (Израиля – прим. ред.) по оплоту "Хезболлы" в Дахии, государство Израиль подверглось атаке десятками ракет класса "земля-земля", запущенных из Ирана. Средства ПВО сработали исключительным образом, перехватив все соответствующие угрозы, без жертв в Израиле"

– Омер Тишлер

Он отметил, что еврейское государство нанесло в ответ удары по десяткам целей в Иране, в том числе по системам ПВО и военным объектам, но также намеревалось на следующей день приступить к более масштабной атаке на Исламскую Республику.

"На следующий день, во второй половине дня, все военно-воздушные силы были готовы к вылету для нанесения масштабного удара... по сотням целей в самом сердце Ирана. Удар был остановлен во время инструктажа в эскадрильях, всего за час до вылета"

– Омер Тишлер

Он предположил, что атака была остановлена в последний момент на фоне активных дипломатических шагов, предпринимаемых в целях согласования сделки между США и Ираном.

При этом командующий ВВС Израиля не уточнил, кто именно отдал приказ об отмене ударов.