В Баку раскритиковали решение ЕСПЧ по делу "В.Т. и другие против Азербайджана"

Азербайджан негативно высказался по поводу решения, принятного ЕСПЧ по делу "В.Т. и другие против Азербайджана",

Азербайджан раскритиковал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "В.Т. и другие против Азербайджана", охарактеризовав его как необоснованное и предвзятое. Такое заявление распространил уполномоченный представитель АР при ЕСПЧ Чингиз Аскеров.

В нем подчеркивается, что решение ЕСПЧ, вынесенное накануне, было составлено без тщательного изучения всех обстоятельств дела, его авторы не опирались на достаточные и соответствующие действительности доказательства.

В Баку обратили особое внимание на использование в тексте решения терминологии, противоречащей суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Так, в нем встречаются упоминания т. н. "НКР" и различных ее структур, в результате чего возникает видимость легитимности сепаратистского образования, не обладающего легитимностью.

Чингиз Аскеров также отметил противоречие между данным решением и вынесенным ранее вердиктом ЕСПЧ по делу "Чирагов и другие против Армении": согласно последнему, Армения осуществляла фактический контроль над оккупированными землями Азербайджана. Однако, отметил он, в последнем решении эти земли названы "НКР", что представляет собой противоречие с правовой точки зрения.

В Баку также указали на то, что рассматривавшие дело не изучили причины прохождения военной службы на территории Азербайджана военным, имевшим гражданство Армении, а также не приняли во внимание, что материалы по делу были представлены Ереваном. В связи с этим судебное решение базируется на односторонней оценке фактов, причем во внимание принимаются материалы армянской стороны, а точка зрения Азербайджана не отражена должным образом.

Особый акцент азербайджанская сторона сделала на отрывке решения по компенсации, в которой, как считают в Баку, суд действовал вопреки собственной же практике и прежних прецедентов, что ставит под сомнение объективность решения.

Чингиз Аскеров указал, что Азербайджан категорически не согласен с выводами из постановления ЕСПЧ. Баку намерен рассмотреть все возможные правовые и процессуальные механизмы реагирования на это решение.