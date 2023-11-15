МИД Азербайджана: ЕСПЧ раскрыл истинное лицо Еревана

ЕСПЧ разоблачил армянскую ложь, сообщили в МИД Азербайджана. Там отметили, что речь идет о решении суда, принятом полтора месяца назад по делу "Хованнисян и Карапетян против Армении".

Своим недавним решением по делу "Хованнисян и Карапетян против Армении" ЕСПЧ разоблачил позицию Армении, в соответствии с которой ею якобы не контролируются оккупированные ранее азербайджанские территории. Об этом заявил замглавы МИД АР Эльнур Мамедов.

В решении ЕСПЧ от 17 октября говорится о том, что в 2008-2009 годах двух армянских граждан призвали в армию, а затем отправили в часть 36 535 т. н. "ВС Нагорного Карабаха".

"В июле 2010 года оба военнослужащих были убиты своими сослуживцами в результате внутреннего инцидента, и родители убитых военных подали в суд иск против Армении с требованием компенсации"

– Эльнур Мамедов

Он указал на то, что суд уже занимался рассмотрением вопроса о юрисдикции Армении над данной территорией по другим делам и пришел к выводу, что Ереван контролировал Карабах и прилегающие земли.

"Армения давно занимает позицию, согласно которой она не имела контроля и юрисдикции над этими землями, чтобы избежать ответственности за любое преступление, совершенное на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Если говорить на языке дипломатии, то ЕСПЧ пришел к выводу, что Армения была нечестна"

– замглавы ведомства