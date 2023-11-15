Власти Армении допустили совместное проживание армян с азербайджанцами

Спикер Национального Собрания Армении ожидает, что рано или поздно граждане страны будут жить бок о бок с азербайджанцами. Он допустил, что ряд армян вернутся в свои дома в соседней республике.

Спикер парламента Армении считает, что армяне и азербайджанцы должны жить рядом друг с другом. Об этом Ален Симонян заявил сегодня в интервью местным журналистам.

По его мнению, наступит время, когда это произойдет.

"Мы надеемся на это и сделаем для этого все. Армяне и азербайджанцы должны торговать, я не исключаю, что некоторые люди вернутся в свои дома на территории Азербайджана, я не исключаю, что через какое-то время сюда приедут, поселятся и азербайджанцы"

– спикер НС республики

При этом он сказал, что в мирном соглашении пункта, предполагающего такую возможность, на сегодняшний день нет.

"Мирный договор полностью основан на международных принципах - территориальная целостность, открытие коммуникаций и т.д."

– Ален Симонян