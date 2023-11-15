Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор в течение 2 недель – Ереван

Мирное соглашение между Ереваном и Баку может быть заключено в ближайшие 15 дней. Такое мнение выразил председатель Нацсобрания Армении.

Армянская и азербайджанская сторона достигли договоренности почти по всем основополагающим моментам, так что мирное соглашение может быть подписано уже очень скоро, сообщил спикер армянского парламента.

"При желании мирное соглашение может быть подписано в течение следующих 15 дней, если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю"

– Ален Симонян

В то же время, он отказался раскрывать детали сложившейся ситуации, сославшись на то, что преждевременная огласка может повредить ходу переговоров.

Напомним, ранее сегодня в разговоре с госсекретарем США президент Азербайджана констатировал, что Армения на 70 дней задержала ответ на переданные Азербайджаном поправки к тексту мирного договора. Ильхам Алиев пояснил, что таким образом Ереван снова занимается затягиванием переговорного процесса.

Армения и ЕАЭС

Симонян также прокомментировал возможное участие Армении в декабрьском саммите ЕАЭС, который пройдет в Санкт-Петербурге. По его словам, примет ли армянский премьер Никол Пашинян приглашение, приедет ли он в Северную столицу России, – пока неизвестно, так как соответствующее решение еще не принято.

Однако армянский спикер выразил свою личную точку зрения по этому поводу. Политик напомнил, что Армения становится председателем в ЕАЭС. Поэтому, уверен он, армянская сторона должна быть представлена на саммите в конце 2023 года.