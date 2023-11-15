США и Азербайджан возобновят дипломатические визиты

Президент Азербайджана и глава Госдепартамента США провели телефонный разговор, в ходе которого Ильхам Алиев разрешил помощнику Энтони Блинкена приехать в Азербайджан – при условии снятия запрета на визиты представителей Баку в Вашингтон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как подчеркнули в Баку, во время беседы глава азербайджанского государства констатировал: заявления и шаги, реализованные в последнее время американской стороной в отношении Азербайджана, причинили значительный ущерб двусторонним отношениям.

Ильхам Алиев напомнил о предвзятых словах помощника главы Госдепа Джеймса О'Брайена, которые были сказаны им 15 ноября на слушаниях подкомиссии по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Президент отметил, что заявления американского дипломата противоречат действительности, в связи с чем они были отвергнуты Азербайджаном.

"Было подчеркнуто, что азербайджанская сторона приняла во внимание заявление США об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и о том, что "наши двусторонние связи не могут быть такими, как раньше", передала на это адекватный ответ"

– Баку

Азербайджанский президент уточнил, что в ответ МИД Азербайджана сделал 16 ноября соответствующее заявление. Баку также отменил визиты высокого уровня из Америки.

"Государственный секретарь Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника государственного секретаря США Джеймса О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений. Президент Ильхам Алиев согласился с этим предложением с одним условием, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Государственный секретарь Блинкен принял это"

– пресс-служба президента Азербайджана

Армяно-азербайджанское урегулирование

Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан представил Армении свои предложения по тексту мирного соглашения 11 сентября, однако Армения дала ответ лишь 21 ноября, то есть с 70-дневной задержкой. Таким образом, армянская сторона затягивает переговоры, пользуясь как предлогом мирным договором.

Алиев и Блинкен обменялись мнениями об очередной встрече комиссий по делимитации госграницы. Она состоится послезавтра на азербайджано-армянской условной границе.