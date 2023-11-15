Блинкен и Алиев поговорили о мире

Минувшей ночью госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, они обсудили возможность прочного мира между Ереваном и Баку.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого выразил поддержку усилиям по заключению мирного договора между Ереваном и Баку, сообщила пресс-служба госдепартамента.

"Стороны обсудили поддержку со стороны США усилия по достижению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном"

- Госдеп США

В то же время Блинкен подтвердил сохраняющуюся поддержку от США в отношении суверенитета и территориальной целостности Армении, а также проинформировал главу Азербайджана о том, что Вашингтон намерен расширять партнерство с Арменией в целях ее "процветающего демократического будущего".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", последний раз президент Азербайджана беседовал по телефону с госсекретарем США 26 сентября, главной темой беседы стала антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе.