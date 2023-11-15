Блинкен и Алиев поговорили о мире

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого выразил поддержку усилиям по заключению мирного договора между Ереваном и Баку, сообщила пресс-служба госдепартамента.
"Стороны обсудили поддержку со стороны США усилия по достижению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном"
- Госдеп США
В то же время Блинкен подтвердил сохраняющуюся поддержку от США в отношении суверенитета и территориальной целостности Армении, а также проинформировал главу Азербайджана о том, что Вашингтон намерен расширять партнерство с Арменией в целях ее "процветающего демократического будущего".
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", последний раз президент Азербайджана беседовал по телефону с госсекретарем США 26 сентября, главной темой беседы стала антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе.