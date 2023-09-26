Ильхам Алиев рассказал Блинкену о выводе армянских военных с территории Азербайджана

Опубликовано: 22:52, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Азербайджана рассказал сегодня в телефонном разговоре госсекретарю США о процессе разоружения армянских военных и о их выводе с азербайджанской территории. Центральной темой беседы стали последние события в Карабахе

Азербайджан осуществил антитеррористическую операцию в Карабахе менее чем за сутки. Об этом в телефонной беседе с госсекретарем Соединенных Штатов заявил президент страны Ильхам Алиев, передает пресс-служба азербайджанского лидера.

Он подчеркнул, что ВС Азербайджана наносили удары только по военным объектам.

Глава государства также поведал, что сейчас продолжается процесс разоружения армянских военных и их вывод с азербайджанской территории. Он добавил, что проводятся мероприятия для обеспечения всех прав армянского населения на территории Азербайджана.

"Президент подчеркнул, что с представителями армянских жителей в настоящее время проводится диалог по вопросам реинтеграции, им оказывается необходимая гуманитарная помощь, восстанавливается инфраструктура"

– пресс-служба президента

Кроме того, во время беседы было подчеркнуто, что для помощи армянским жителям ведется сотрудничество с МККК.

В свою очередь, в Госдепартаменте рассказали, что Энтони Блинкен обеспокоен последними событиями в регионе и призывает обеспечить стабильность, наладив при этом диалог с армянскими жителями.

"Президент Алиев заявил, что в дальнейшем боевых действий не будет, и мы рассчитываем, что он будет придерживаться этого обещания. Он также сказал, что допустит миссию наблюдателей"

– пресс-служба Госдепартамента