Эрдоган подтолкнул Армению к открытию Зангезурского коридора

Опубликовано: 21:27, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Турции заявил, что открытие Зангезурского коридора выгодно, в том числе, и Армении.

Анкара рассчитывает на скорое создание Зангезурского коридора. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы рассчитываем в кратчайшие сроки реализовать Зангезурский коридор и обеспечить бесперебойную автомобильную и железнодорожную связь с дружественным и братским Азербайджаном через Нахичевань»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Далее он заверил, что цель Турции – превратить регион в процветающий край, где бы в совместном сотрудничестве дружески соседствовали все страны.

Ранее сообщалось о том, что Азербайджан достроит железнодорожную часть Зангезурского коридора на своей территории в конце 2024 года.