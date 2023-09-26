Эрдоган подтолкнул Армению к открытию Зангезурского коридора

Президент Турции заявил, что открытие Зангезурского коридора выгодно, в том числе, и Армении.
Анкара рассчитывает на скорое создание Зангезурского коридора. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы рассчитываем в кратчайшие сроки реализовать Зангезурский коридор и обеспечить бесперебойную автомобильную и железнодорожную связь с дружественным и братским Азербайджаном через Нахичевань»
– Реджеп Тайип Эрдоган
Далее он заверил, что цель Турции – превратить регион в процветающий край, где бы в совместном сотрудничестве дружески соседствовали все страны.
Ранее сообщалось о том, что Азербайджан достроит железнодорожную часть Зангезурского коридора на своей территории в конце 2024 года.