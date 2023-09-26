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Эрдоган подтолкнул Армению к открытию Зангезурского коридора

Эрдоган подтолкнул Армению к открытию Зангезурского коридора
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Турции заявил, что открытие Зангезурского коридора выгодно, в том числе, и Армении.

Анкара рассчитывает на скорое создание Зангезурского коридора. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы рассчитываем в кратчайшие сроки реализовать Зангезурский коридор и обеспечить бесперебойную автомобильную и железнодорожную связь с дружественным и братским Азербайджаном через Нахичевань»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Далее он заверил, что цель Турции – превратить регион в процветающий край, где бы в совместном сотрудничестве дружески соседствовали все страны.

Ранее сообщалось о том, что Азербайджан достроит железнодорожную часть Зангезурского коридора на своей территории в конце 2024 года.

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