Эрдоган: Иран заменит Армению в Зангезурском коридоре

Если Армения откажется участвовать в создании транспортных маршрутов через свои территории, то они пойдут через Иран, заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Зангезурский коридор, который станет второй после "Баку-Тбилиси-Карс" транспортной артерией глобальных грузоперевозок в направлении "Восток-Запад" через Южный Кавказ будет достроен, но каким будет его маршрут, сейчас зависит от политической воли Армении.

Изначально планировалось, что маршрут пройдет между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой по самому короткому пути - по территории Армении, которая и будет гарантировать его безопасность. Прямые выгоды от его запуска получают все - Россия, Азербайджан, Армения, Иран и Турция, а также любые внерегиональные игроки, которым потребуется быстро и надежно доставить товары с восточного берега Каспия в Евросоюз и в обратном направлении.

Однако Армения почему-то решила, что такой коридор послужит препятствием для ее торговых контактов с Ираном.

Президент Турции отметил, что в таком случае, в случае отказа Армении участвовать в создании транспортных маршрутов, он может пройти по территории ИРИ – это немного удлинит его, но не настолько, чтобы это стало препятствием для его строительства.

"Если мы хотим видеть в Зангезурском и Лачинском коридорах маршруты мира, то нам надо решать эти вопросы спокойно и без конфликтов. Что же касается поезда, который пойдет из Турции в Нахичевань, через Армению в Азербайджан, то надо посмотреть на вопрос его прохода через Армению. Если Армения не будет участвовать, то как пойдет маршрут? Через Иран. Иран позитивно к этому относится, так что может быть создан путь через Иран в Азербайджан"

- Реджеп Тайип Эрдоган

В любом случае, железнодорожная часть Зангезурского коридора на территории Азербайджана до уонца 2024 года уже будет построена, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Турции, которые прошли на днях в Нахчыване, отметив, что создание дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахчываном и Турцией "успешно продолжается".

Зангезурскому коридору Армения не нужна

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Ровшан Ибрагимов, армянский маршрут Зангезурского коридора для Азербайджана не является принципиальным, и если Армения против, вместо ее территории может быть использована территория Ирана.

"В целом, дорога из Зангилана в Нахчыван через Армению – это знак доброй воли Азербайджана для того, чтобы лучше интегрировать регион в общее поле экономических, транспортных и иных проектов. Не секрет, что Азербайджан в период оккупации его земли армянскими войсками интенсивно изолировал Армению от всех региональных проектов – а теперь, как следствие разрешения конфликта, появилась инициатива о Зангезурском транспортном коридоре. Чем больше экономических отношений и чем выше интенсивность кооперации, тем меньше вероятность новых конфликтов. Азербайджан предложил Армении, во-первых, мирный договор, во-вторых, создание в рамках этого мирного договора необходимой инфраструктуры для связи стран региона", - сообщил он.

"Но Зангезурский коридор – это ведь не только связь между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчываном, но и связь Армении с Россией (через Азербайджан), да и с самим Азербайджаном. Армения реагирует на проект совершенно непонятно, сопротивляется и требует взамен этой дороги какие-то блага, хотя она сама будет извлекать выгоду из Зангезурского коридора. Проект не может быть предметом торга, чего в Ереване как будто не понимают. Как следствие, Азербайджан довольно давно обезопасил себя от этой ситуации и подписал соглашение с Ираном для строительства иной Зангезурской дороги через иранскую территорию, так что армянский участок будет целиком заменен на иранский, а азербайджанские дороги пройдут, фактически, по тому же маршруту", - указал Ровшан Ибрагимов.

"Кстати, если говорить о потребностях Нахчывана, то они уже удовлетворены. Накануне президенты Азербайджана и Турции подписали соглашение о строительстве трубопровода "Игдыр-Нахчыван", являющегося ответвлением "Баку-Тбилиси-Эрзрум", по которому азербайджанский газ будет поступать в Нахчыван. В перспективе будет также ответвление от железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс". Поэтому как таковая нужда коридора для Нахчывана именно через Армению полностью отпадает. В итоге, если Армения так и не соберется принять решение, Азербайджан уже не будет настаивать. Важно, что Турция сегодня впервые заявила, что тоже настаивать не будет, ведь имеется развитая инфраструктура через Грузию, еще не полностью востребованная. Там есть потенциал роста, так что пусть Армения думает, хочет она какой-то участии в экономической жизни региона или нет", - заключил экономист.