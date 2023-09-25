Опубликовано: 20:45, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Железнодорожная часть Зангезурского коридора на территории Азербайджана будет завершена в конце будущего года. Такие сроки озвучил азербайджанский президент Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом Турции, которые состоялись сегодня в Нахчыване.

Работы по строительству железной дороги, входящей в состав Зангезурского коридора, могут быть выполнены к концу 2024 года. Об этом сообщил президент АР Ильхам Алиев в Нахчыване по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства подчеркнул, что создание дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахчываном и Турцией "успешно продолжается".

"С большой вероятностью, все работы по проекту на территории Азербайджана будут завершены в конце следующего года"

– Ильхам Алиев

Эрдоган о всеобъемлющей нормализации в регионе

Президент Турции рассказал об окнах возможностей, которые открылись для всеобъемлющей нормализации в регионе, и призвал оценить эти возможности.

"Ожидаем, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги. Как я всегда подчеркивал, так, где есть мир, нет проигравших"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Глава государства подчеркнул, что обеспечение мира, стабильности и процветания – долг руководства страны перед народом, и заверил, что Анкара полна искренней решимости выполнить его.

В то же время, обратил внимание турецкий лидер, желательно, чтобы Ереван оказался столь же искренен.