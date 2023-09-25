Работы по строительству железной дороги, входящей в состав Зангезурского коридора, могут быть выполнены к концу 2024 года. Об этом сообщил президент АР Ильхам Алиев в Нахчыване по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства подчеркнул, что создание дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахчываном и Турцией "успешно продолжается".
"С большой вероятностью, все работы по проекту на территории Азербайджана будут завершены в конце следующего года"
– Ильхам Алиев
Эрдоган о всеобъемлющей нормализации в регионе
Президент Турции рассказал об окнах возможностей, которые открылись для всеобъемлющей нормализации в регионе, и призвал оценить эти возможности.
"Ожидаем, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги. Как я всегда подчеркивал, так, где есть мир, нет проигравших"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Глава государства подчеркнул, что обеспечение мира, стабильности и процветания – долг руководства страны перед народом, и заверил, что Анкара полна искренней решимости выполнить его.
В то же время, обратил внимание турецкий лидер, желательно, чтобы Ереван оказался столь же искренен.