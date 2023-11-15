Вашингтон видит возможность мира между Арменией и Азербайджаном

Мир между Ереваном и Баку вполне возможен и достижим, считают в Вашингтоне. Такое заявление сделал помощник главы Госдепа.

Азербайджан и Армения вполне могут достичь мира, такую уверенность выразил помощник главы Госдепа Джеймс О'Брайен.

"Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира. Вашингтон ждет решений Баку и Еревана"

– дипломат

Американский чиновник напомнил, что Штаты давали ясное понимание того результата, достижение которого они надеялись увидеть. Кроме того, Вашингтон указывал и на возможные последствия движений в противоположном направлении.

О'Брайен пояснил, что теперь остается дожидаться решения самих Баку и Еревана.

"Мы знаем, что они выражали заинтересованность в скорейшем заключении мирного соглашения, и мы бы очень хотели это увидеть"

– помощник госсекретаря