Мирное соглашение: Армения спустя 2,5 месяца ответила Азербайджану

В Ереване дали ответ Баку по обновленному проекту мирного соглашения. В Азербайджане более двух месяцев ждали реакции армянской стороны.

Баку спустя 2,5 месяца получил ответ Еревана на очередные предложения Азербайджана по мирному соглашению между двух стран.

"Вслед за публичным заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 18 ноября об активизации дипломатических усилий для достижения подписания мирного договора с Азербайджаном, армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое предложение соглашения. Армения привержена обязательству доработать и подписать документ о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов"

– МИД Армении

В Азербайджане в ответ выразили надежду, что переговоры по мирному договору в дальнейшем пойдут без проволочек.

Напомним, пятый проект документа был направлен в Ереван 11 сентября.