Мирное соглашение: Армения спустя 2,5 месяца ответила Азербайджану

В Ереване дали ответ Баку по обновленному проекту мирного соглашения. В Азербайджане более двух месяцев ждали реакции армянской стороны.
Баку спустя 2,5 месяца получил ответ Еревана на очередные предложения Азербайджана по мирному соглашению между двух стран.
"Вслед за публичным заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 18 ноября об активизации дипломатических усилий для достижения подписания мирного договора с Азербайджаном, армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое предложение соглашения. Армения привержена обязательству доработать и подписать документ о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов"
– МИД Армении
В Азербайджане в ответ выразили надежду, что переговоры по мирному договору в дальнейшем пойдут без проволочек.
Напомним, пятый проект документа был направлен в Ереван 11 сентября.
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