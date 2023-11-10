Азербайджан ждет от Армении ответа по мирному договору – Ильхам Алиев

Ереван уже в течение двух месяцев не отвечает Баку на комментарии к предложению по мирному договору. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Баку ожидает от Еревана ответа на комментарии азербайджанской стороны к предложению по мирному договору, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что стороны уже несколько раз обменивались соответствующими предложениями.

"Но теперь мы ждем более двух месяцев с 11 сентября, чтобы правительство Армении ответило нам. Хотим узнать их мнение по этим комментариям. Но ответа мы так и не получили"

– президент Азербайджана

Глава государства назвал и причину такого развития событий. По его словам, Ереван получает плохие советы, в частности из Парижа, которая сейчас выполняет очень деструктивную роль в регионе. Ильхам Алиев констатировал, что Армения теперь стала французской марионеткой, что несет серьезную угрозу для стабильности в регионе.

"Нам не нужна никакая война. Мы воевали на своей территории, восстановили справедливость и международное право. Но правительство и политический истеблишмент Армении думают о реванше. И неправильные послания французского правительства фактически создают у армянского правительства, а может быть, и у армянского общественного мнения иллюзии, что они могут вновь начать военную агрессию против Азербайджана"

– глава государства

Ильхам Алиев пояснил, что вооружение Францией Армении, о котором сейчас с гордостью публично сообщает Франция, не принесет пользы Армении, если Ереван решится на новую войну.

"Результат будет тот же, и никто им не поможет. Разве помогла им Франция три года назад? Нет. Помогли ли они им два месяца назад? Нет. Что они могут сделать здесь? Ничего… Поэтому я думаю, что чем быстрее мы получим ответ от Армении на наши комментарии, тем лучше"

– Ильхам Алиев